В ЦИК рассказали, когда Зеленский получит удостоверение президента

Избранный президент Украины Владимир Зеленский получит удостоверение президента на инаугурации. Об этом на брифинге сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Зеленскому вручат удостоверение президента после его присяги на верность украинскому народу.

"Согласно закону, ЦИК должен вручить удостоверение президента Украины уже новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Именно на торжественном заседании после присяги на верность украинскому народу", - отметила Слипачук.

Она также добавила, что сейчас Зеленский находится в статусе новоизбранного президента Украины.

"Это аналог международного принятого president elected, который существует до вступления президента в должность. Он - новоизбранный президент, и приобретает полномочия после присяги на торжественном заседании Верховной рады", - уточнила Слипачук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что возможной датой инаугурации Зеленского является 28 мая.

Сам избранный президент на прошлой неделе обвинил Центризбирком в затягивании оглашения результатов, чтобы лишить его возможности распустить парламент.