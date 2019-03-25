Зеленский на выборах 2019: результаты голосования за кандидата

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По данным соцопросов, Зеленский лидирует в рейтингах кандидатов на выборах 2019

Шоумен Владимир Зеленский является одним из лидеров президентской гонки на выборах 2019. Подробнее о результатах голосования - в материале РБК-Украина.

Зеленский заявил о своем намерении баллотироваться на выборах 2019 в новогоднем выпуске своего авторского шоу, после этого в новогоднюю ночь был выпущен ролик Зеленского, в котором он поздравил украинцев с Новым годом. До этого, в одном из интервью, Зеленский, комментируя свое возможное участие в предвыборной гонке, заявил, что "нужно сделать первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну" и, в случае победы, он готов идти на переговоры для достижения мира.

Рейтинг Зеленского

Шоумен Зеленский появился в социологических рейтингах задолго до того, как объявил об участии в выборах и сразу же вошел в тройку лидеров. Так, по данным опроса в сентябре-октябре, Зеленский занимал второе место в рейтинге, опережая действующего президента Петра Порошенко, но уступая лидеру Батькивщины "Юлии Тимошенко". Зеленский сохранил свое место в рейтинге и в октябре-ноябре.

Вместе с тем, уже в январе, после официального объявлении об участии в выборах Зеленский, согласно результатам исследования трех социологических компаний (КМИС, Socis, Центр Разумкова), вырвался вперед и занял первое место в рейтинге. По данным этого исследования, Порошенко занимал второе место, Тимошенко - третье.

Согласно результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг", Зеленский остается лидером предвыборной гонки. За шоумена готовы проголосовать 24,9% опрошенных, на втором месте Тимошенко - 18,8%, на третьем - Порошенко - 17,4%.

По данным КМИС, Зеленский занимает первое место в рейтинге кандидатов в президенты Украины. Так, по результатам опроса, проведенного 14-22 марта, за Зеленского готовы проголосовать 32,1% опрошенных. На втором месте в рейтинге Порошенко (17,1%), на третьем - Тимошенко (12,5%).

Программа Зеленского

В своей предвыборных программе Зеленский указал, что идет в президенты на один срок с целью изменить систему. Первым законом, который Зеленский будет предлагать, если выиграет на выборах, станет закон о народовластии. Зеленский убежден, что народ должен сам определять задачи для власти и это возможно делать, в частности, путем проведения референдумов.

Кроме того, Зеленский обещает снятие неприкосновенности с президента и народных депутатов, введение законов об импичменте президента и отзыве нардепа.

Также в планах Зеленского реформа суда, развитие экономики, борьба с коррупцией, продолжение движения Украины в НАТО, возвращение доверия к правоохранителям.

Зеленский обещает обеспечить всем украинцам доступ в интернет, благодаря чему все украинцы смогут участвовать в принятии общегосударственных решений через интернет. Он также предлагает перевести голосования на выборах и проведение референдумов в сеть интернет.

Также он обещает качественное образование молодежи, достойное пенсионное обеспечение, строительство дорог и восстановление аэропортов, развитие регионов.

Зеленский убежден, что Украина сможет стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства.

Своей задачей он видит приведение к власти в Украине порядочных и патриотических специалистов.