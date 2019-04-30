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У ЦВК розповіли, коли Зеленський отримає посвідчення президента


Зеленському вручать посвідчення президента України на інавгурації

Обраний президент України Володимир Зеленський отримає посвідчення президента на інавгурації. Про це на брифінгу повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Зеленському вручать посвідчення президента після його присяги на вірність українському народу.

"Згідно з законом, ЦВК має вручити посвідчення президента України вже новообраному президенту Володимиру Зеленському. Саме на урочистому засіданні після присяги на вірність українському народу", - зазначила Сліпачук.

Вона також додала, що зараз Зеленський перебуває в статусі новообраного президента України.

"Це аналог міжнародного прийнятого president elected, який існує до вступу президента на посаду. Він - новообраний президент, і набуває повноважень після складання присяги на урочистому засіданні Верховної ради", - уточнила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.

Сам обраний президент минулого тижня звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів, щоб позбавити його можливості розпустити парламент.

 

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