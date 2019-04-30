У ЦВК розповіли, коли Зеленський отримає посвідчення президента

Обраний президент України Володимир Зеленський отримає посвідчення президента на інавгурації. Про це на брифінгу повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Зеленському вручать посвідчення президента після його присяги на вірність українському народу.

"Згідно з законом, ЦВК має вручити посвідчення президента України вже новообраному президенту Володимиру Зеленському. Саме на урочистому засіданні після присяги на вірність українському народу", - зазначила Сліпачук.

Вона також додала, що зараз Зеленський перебуває в статусі новообраного президента України.

"Це аналог міжнародного прийнятого president elected, який існує до вступу президента на посаду. Він - новообраний президент, і набуває повноважень після складання присяги на урочистому засіданні Верховної ради", - уточнила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.

Сам обраний президент минулого тижня звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів, щоб позбавити його можливості розпустити парламент.