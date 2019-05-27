В ЦИК рассказали об угрозах во время досрочных выборов в Раду

В Центральной избирательной комиссии рассказали об угрозах во время досрочных парламентских выборов. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, ЦИК видит несколько критических угроз в процессе подготовки к досрочным парламентским выборам.

"Самая сложная процедура - вопросы изготовления избирательных бюллетеней. Ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней - более 290 миллионов гривен. Это огромная сумма. Подчеркиваю, что бюллетеней нужно будет изготовить в два раза больше, чем на президентских выборах", - заявил Радченко.

По его словам, предприятию-изготовителю потребуется время для подготовки к печати бюллетеней. По его словам, для выборов по одномандатным округам должно быть напечатано более 30 млн бюллетеней. Еще 30 млн бюллетеней должны напечатать для проведения голосования по общенациональному многомандатному избирательному округу.

"На предприятии лежит такая нагрузка, которую невозможно выполнить. Вместе с тем, закон предусматривает очень сжатые сроки. Это 17 дней на изготовление. Напоминаю, что, согласно закону, ЦИК утверждает форму и содержание бюллетеня только за 24 дня до выборов. А с такой суммой закупки, минимальная продолжительность тендерной процедуры составляет 48 дней. На практике это означает, что ЦИК не может вовремя установить форму и размер избирательного бюллетеня. Ведь на момент, когда мы должны будем объявить торги, мы не будем знать количество субъектов избирательного процесса", - заявил Радченко.

Он также добавил, что информационные плакаты политических партий должны быть доставлены в избирательные комиссии за 10 дней до дня голосования.

"А это дата подписания договора только с потенциальным победителем. А дальше нужно изготовить эти плакаты, а дальше их доставить. То есть, даже если торги состоятся успешно, не будет никакой жалобы, если в тендере будут участвовать несколько претендентов - только при этих условиях мы успеваем в день доставки информационных плакатов только подписать договора. Это не самое худшее", - отметил замглавы ЦИК.

Напомним, ЦИК начал публичные закупки к досрочным выборам Верховной рады. Закупки были объявлены 25 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, Центризбирком просит Донецкую и Луганскую ВГА предоставить выводы о возможности организации и проведения внеочередных выборов в Верховную раду.

Отметим, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая. Кроме того, Центральная избирательная комиссия Украины открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты ВР.