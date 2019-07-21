ЦИК назвал главные проблемы на округах

Основной из проблем на избирательных участках на выборах в Раду называют вопрос проставления штампа "выбыл" в бюллетенях. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Слипачук, в многомандатных избирательных округах нет серьезных проблем. Есть проблемы с проставлением штампа "выбыл" в одномандатных избирательных округах.

"Там, где в бюллетене есть лица, относительно которых или отменена регистрация или снялись с баллотирования уже после того, как бюллетени уже были подтверждены к печати", - заявила Слипачук.

По ее словам, на многих избирательных участках были испорчены бюллетени из-за того, что штамп "выбыл" был проставлен неправильно.

"27 одномандатный округ, избирательный участок № 121184. Открытие этого участка позже 8 часов утра связано с тем, мы дополнительно печатали бюллетени, поскольку при штамповке штампа "выбыл" бюллетени были испорчены. Штамп был поставлен с ошибкой", - добавила она.

"Такая ситуация была и на одномандатном избирательном округе 32. Там также были бюллетени дополнительно изготовлены и доставлены. Задержка была связана с необходимостью проставить штамп "выбыл", - добавила она.

Напомним, с начала суток наблюдатели продолжают фиксировать нарушения в день парламентских выборов. В частности, по данным "Опоры", в Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень без предъявления паспорта. Также в селе Балаховичи (Ровенская область) избиратель для голосования предъявил только водительские права.

РБК-Украина писало, что в связи с проведением выборов в Раду Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану ядерные объекты, суды и посольства.