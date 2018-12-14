РФ хочет использовать аккаунты украинцев в соцсетях для вмешательства в выборы

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

СБУ призывает украинских пользователей соцсетей быть внимательными

Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования российскими спецслужбами аккаунтов украинских пользователей в социальных сетях Facebook и Twitter с целью дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным спецслужбы, к реализации этого механизма привлекается ООО "Агентство Интернет Исследований", которое, по полученным от партнеров данным и собственной информации СБУ, причастно к разведывательно-подрывной деятельности России и вмешательству в избирательные процессы многих демократических стран мира.

"Гражданам нашей страны от этой российской "фабрики троллей" начали поступать предложения якобы от коммерчески заинтересованных лиц. У них за денежное вознаграждение украинским пользователям предлагается предоставить временный доступ к так называемому рекламному кабинету аккаунтов в социальных сетях Facebook и Twitter для якобы распространении через них таргетинговой рекламы и продвижения коммерческих интересов", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что полученные права доступа к аккаунтам украинцев в соцсетях спецслужбы РФ планируют использовать для проведения разведывательно-подрывной деятельности, манипулирования общественным сознанием, вмешательства в предвыборные процессы, а также распространения антиукраинских материалов.

"Служба безопасности Украины в очередной раз обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть внимательными. В случае получения от неизвестных людей таких предложений, а также выявления фактов размещения в социальных сетях публикаций, в которых будут содержаться признаки совершения преступлений, сообщать на горячую линию СБ Украины", - говорится в сообщении.

В спецслужбе также подчеркнули, что ответственность за возможные противоправные действия, согласно действующему законодательству, будет нести владелец или лицо, которое зарегистрировало аккаунт в соцсетях.

Напомним, в середине ноября пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил, что заявления президента России Владимира Путина о готовности сотрудничать с "любыми новыми" властями в Украине являются примером вмешательства РФ в избирательный процесс.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Россия будет прилагать сверхусилия для влияния на украинские выборы.

Подчеркнем также, глава государства Петр Порошенко заявил, что РФ пытается обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах-2019.