Почти половина переселенцев собирается голосовать на выборах-2019

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Намерение голосовать на следующих выборах имеют 44% внутренне перемещенных лиц

Более 40% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) намерены голосовать на следующих президентских и парламентских выборах в 2019 году. Об этом говорится в результатах недавно проведенного исследования ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"44％ внутренне перемещенных лиц намерены голосовать на следующих президентских и парламентских выборах. Тогда как 33％ не намерены голосовать, а еще 21％ не определились", - говорится в отчете.

Конституция Украины гарантирует всем гражданам равные права, включая с избирательными правами, ВПЛ реализуют свое право голоса в соответствии с процедурой временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

Сообщается, что согласно ЦИК, ВПЛ не имеют права голосовать на выборах, проводимых по месту их фактического проживания, ибо не относятся к территориальным общинам, куда были перемещены. Что касается местных выборов, избирательный адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства.

Итак, ВПЛ будут иметь возможность голосовать на местных выборах, если станут членами территориальной громады, то есть зарегистрируются на новом месте жительства в соответствии с Законом Украины "О свободу передвижения и свободный выбор места проживания в Украине".

"Однако большинство ВПЛ не имеет собственного жилья, чтобы зарегистрироваться, или не может зарегистрироваться в арендованном",- указано в отчете.

Напомним, более трети переселенцев не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта. По результатам опроса Представительства МОМ в Украине, несмотря на экономические вызовы, внутренне перемещенные лица в Украине преимущественно остаются в своих нынешних местах проживания и налаживают отношения с принимающими общинами.