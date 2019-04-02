Обнародованы результаты выборов еще в 6 областях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В четырех из шести областях лидирует Владимир Зеленский

Подсчет результатов выборов 2019 завершился в Волынской, Запорожской, Луганской, Закарпатской, Тернопольской и Черниговской областях. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, в Волынской области лидирует Владимир Зеленский с 21.61% голосов, второе место заняла Юлия Тимошенко(19.84%), затем Петр Порошенко (18.97%). В целом в Волынской области проголосовали почти полмиллиона избирателей.

По результатам голосования в Запорожской области, Владимир Зеленский победил с результатом 39.70%. Второе место у Юрия Бойко (18.79%), третье - Александр Вилкул с 9.39%. Всего в Черкасской области для участия в выборах приняли свыше 870 тыс. избирателей.

В Луганской области во всех округах лидирует Юрий Бойко с 43.96% голосовые. После него - Владимир Зеленский (25.05%). Третье место занял Александр Вилкул с 9.16% голосов. Всего в Кировоградской области проголосовало более 300 тыс. человек.

В Закарпатской области во всех округах победил Владимир Зеленский. Он получил 38.35% голосов. На втором месте идет Юлия Тимошенко с 15.70%, дальше идет Петр Порошенко с 11.39%. В целом в Закарпатской области проголосовали 444 тыс. человек.

Также ЦИК обнародовал данные о результатах голосования в Тернопольской области. Там лидирует во всех округах Петр Порошенко с 24.36%. Второе место заняла Юлия Тимошенко - 18.87% голосов, далее следует Анатолий Гриценко (17.08%).

Отметим, что в Черниговской области лидирует Владимир Зеленский с 31.12%. Второе место заняла Юлия Тимошенко (19.57%), затем Петр Порошенко (14.14%). В целом в Черниговской области проголосовали 380 тыс. человек.

На данный момент ЦИК продолжает обрабатывать протоколы еще в 10 областях и в Киеве. В частности, в Киевской области уже обработано 97,25% протоколов, в Винницкой - 99,15%, в Днепропетровской - 99,94%, в Донецкой 99,83%, в Житомирской - 99,58%, в Николаевской - 99,56%, в Одесской - 98,29%, в Херсонской - 99,74%, в Хмельницкой - 99,93%, в Черновицкой - 98,05% и в Киеве - 99,72%.

На данный момент, Зеленский лидирует практически во всех областях. Только в Донецкой и Луганской областях большинство проголосовало за Юрия Бойко, в Ивано-Франковской - за Юлию Тимошенко, а во Львовской и Тернопольской - за Петра Порошенко.

Напомним, окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко. В частности, по состоянию на 9:15 утра 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101-го участка. Стоит отметить, что в голосовании за рубежом приняли участие свыше 55 тысяч украинцев.