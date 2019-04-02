ЦИК обнародовал полные результаты голосования за рубежом

Фото: выборы 2019 (РБК-Украина)

В голосовании за границей приняли участие более 55 тыс. украинцев

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Отметим, по состоянию на 09:15 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка. Также указывается, что всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.

Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:

Петр Порошенко - 38,93%

Владимир Зеленский - 26,01%

Анатолий Гриценко - 10,64%

Игорь Смешко - 6,62%

Руслан Кошулинский - 4,67%

Юлия Тимошенко - 4,21%

Юрий Бойко - 3,91%

Александр Вилкул - 1,80%

Напомним, специальный координатор ОБСЕ и почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва заявил, что первый тур выборов 2019 в Украине был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления.

Отметим, замглавы Центризбиркома Евгений Радченко сообщил, что официальные результаты первого тура выборов 2019 планируют объявить до 10 апреля.

Также РБК-Украина писало, что в Центральной избирательной комиссии усилят контакты с окружными избирательными комиссиями до назначения второго тура президентских выборов.