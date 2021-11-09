ЦВК визнала обраним нового депутата. Він займе місце Верещук
Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Сергія Кострійчука. Він повинен зайняти місце Ірини Верещук у парламентській фракції "Слуга народу", оскільки вона стала віце-прем'єром з питань реінтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ЦВК.
"Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Кострійчука Сергія Володимировича", - заявила на засіданні секретар Центрвиборчкому Олена Гатаулліна.
Кострійчук був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 140. У нього тепер є 20 днів, щоб подати до ЦВК необхідні документи для його реєстрації народним депутатом.
Що відомо про Кострійчука
На президентських і парламентських виборах Кострійчук координував роботу штабів "Слуги народу" у регіонах. У 2020 році - член Вищої Ради партії, у 2021 - голова Контрольно-ревізійної комісії.
Нагадаємо, 4 листопада парламент призначив нардепа Ірину Верещук віце-прем'єром з питань реінтеграції окупованих територій. За процедурою вона повинна скласти мандат нардепа, а її місце займе інший кандидат із списку партії.