ЦВК визнала обраним нового депутата. Він займе місце Верещук

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Сергія Кострійчука. Він повинен зайняти місце Ірини Верещук у парламентській фракції "Слуга народу", оскільки вона стала віце-прем'єром з питань реінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ЦВК .

"Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Кострійчука Сергія Володимировича", - заявила на засіданні секретар Центрвиборчкому Олена Гатаулліна.

Кострійчук був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 140. У нього тепер є 20 днів, щоб подати до ЦВК необхідні документи для його реєстрації народним депутатом.

Що відомо про Кострійчука

На президентських і парламентських виборах Кострійчук координував роботу штабів "Слуги народу" у регіонах. У 2020 році - член Вищої Ради партії, у 2021 - голова Контрольно-ревізійної комісії.