ЦИК признал избранным депутатом по округу №198 самовыдвиженца Рудыка

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины признала избранным народным депутатом на выборах в Раду в мажоритарном округе №198самовыдвиженца Сергея Рудыка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается, что такое решение было принято на основании протокола окружной комиссии об итогах голосования с пометкой "Уточненный" от 2 августа.

Так, Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 12 августа 2019 года признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа. Кроме того, были признаны противоправными действия ЦИК, и Комиссию обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и 10 августа.

При этом постановлением Большой палаты Верховного суда от 17 августа решение Верховного суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в округе №198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении этого искового требования отказано. В остальной части решение Верховного суда от 12 августа оставлено без изменений.

ЦИК проанализировала данное решение Верховного суда, а также решения Черкасского окружного административного суда от 25 июля, 3 и 9 августа, которые были оставлены в силе постановлениями Шестого апелляционного админсуда об отказе в удовлетворении исков кандидата в народные депутаты в округе 198 от "Слуги народа" Наталии Дьяченко и кандидата от партии "Сила и честь" Николая Сташука к окружной комиссии №198.

"На основании проведенных действий ЦИК пришла к выводу, что постановления Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и от 10 августа 2019 года не могут повлиять на установление результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины в округе № 198. С учетом этого, комиссия постановила учесть указанные постановления Шестого апелляционного административного суда при продолжении действий по установлению указанных результатов выборов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия на заседании 21 августа зарегистрировала 83 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля.

РБК-Украина писало, что ЦИК объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За життя" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.