ЦИК осталось зарегистрировать около сотни нардепов

Фото: ЦИК (РБК-Украина)

Всего уже зарегистрировано 321 депутатов

Центральная избирательная комиссия на заседании 21 августа зарегистрировала 83 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, 47 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, 36 - по одномандатным избирательным округам.

Среди зарегистрированных 26 депутатов от партии "Слуга народа":

Руслан Стефанчук - №2,

Ирина Венедиктова - №3,

Давид Арахамия - №4,

Сергей Бабак - №11,

Владислав Криклий - №12,

Андрей Холодов - №22,

Гео Лерос - №23,

Владимир Воронов - №41,

Валерий Стерничук - №46,

Галина Михайлюк - №47,

Анна Новосад - №50,

Олег Марусяк - №52,

Николай Кириченко - №53,

Михаил Крячко - №61,

Иван Юнаков - №64,

Владимир Козак - №68,

Марьян Заблоцкий - №82,

Юлия Овчинникова - №84,

Федор Венниславский - №88,

Александр Федиенко - №92,

Никита Потураев - №97,

Павел Якименко - №98,

Дмитрий Припутень - №101,

Роксолана Подласа - №104,

Маргарита Шол - №107,

Михаил Новиков - №127.

Также ЦИК зарегистрировал 8 депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":

Юрий Бойко - №1,

Наталья Королевская - №4,

Сергей Левочкин - №5,

Сергей Ларин - №8,

Юлия Левочкина - №21,

Григорий Мамка - №23,

Татьяна Плачкова - №31,

Илья Кива - №34.

Также ЦИК зарегистрировал 8 депутата от партии "Европейская солидарность":

Михаил Забродский - №4,

Ахтем Чийгоз - №8,

Олег Синютка - №9,

Иванна Климпуш-Цинцадзе - №10,

Ирина Фриз - №13,

Нина Южанина - №14,

Виктория Сюмар - №16,

Владимир Арьев - №17.

Также ЦИК зарегистрировал 5 депутатов от партии "Батькивщина":

Сергей Тарута - №2,

Константин Бондарев - №14,

Виталий Данилов - №16,

Михаил Волинець - №20,

Андрей Пузойчук - №21.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал депутатов, избранных в одномандатных округах:

Анатолий Драбовский - №12,

Вячеслав Рублев - №20,

Максим Бужанский - №25,

Кирилл Нестеренко - №26,

Юрий Мисягин - №28,

Денис Герман - №35,

Юрий Солод - №47,

Валерий Гнатенко - №49,

Дмитрий Костюк - №65,

Сергей Штепа - №77,

Павел Мельник - №81,

Оксана Савчук - №83,

Зиновий Андреевич - №87,

Владимир Тимофийчук - №89,

Ольга Василевская-Смаглюк - №96,

Олег Воронько - №103,

Алексей Кузнецов - №106,

Михаил Бондар - №119,

Орест Саламаха - №121,

Андрей Кит - №126,

Александр Гайду - №128,

Игорь Негулевский - №130,

Алексей Мовчан - №150,

Сергей Литвиненко - №156,

Андрей Деркач - №159,

Владимир Гевко - №167,

Александр Куницкий - №169,

Виктория Кинзбурская - №171,

Александр Бакумов - №173,

Дмитрий Шевцев - №176,

Игорь Колыхаев - №184,

Николай Стефанчук - №187,

Алексей Жмеренецкий - №190,

Артем Дубнов - №213,

Сергей Швец - №214,

Марьяна Безугла - №217.

Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных по партийным спискам и 155 - избранных в одномандатных округах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия на заседании 12 августа зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Кроме того, 14 августа ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов. А также на заседании 16 августа были зарегистрированы еще 63 народных депутата.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - По жизни" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.