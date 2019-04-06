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ЦИК ожидает уточненные протоколы еще от трех окружных избиркомов

Новости » Выборы 2019    06.04.2019 - 13:55
ЦИК ожидает уточненные протоколы еще от трех окружных избиркомов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего сегодня было принято 17 уточненных протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) до конца суток ожидает бумажные протоколы с уточнениями результатов выборов президента еще от трех окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

Сообщается, что сегодня для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято уточненные протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий ТИО № 15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192, 206, 207.

Кроме того, Комиссия отменила ранее принятые протокольные решения о необходимости подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО № 98 и № 184 к 6 апреля 2019 года включительно.

После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 180 к 6 апреля 2019 года включительно.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Ранее сообщалось, что сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует принять от ОИК последние бумажные протоколы с уточнениями результатов выборов президента Украины.

РБК-Украина писало, что в течение пятници, 5 апреля, члены Центральной избирательной комиссии отправили на уточнение еще 13 протоколов об результаты выборов в Украине. ЦИК 5 апреля принял от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями.

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