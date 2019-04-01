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ЦИК принял протоколы с "мокрыми печатями" от еще двух ОИК

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 18:19
ЦИК принял протоколы с "мокрыми печатями" от еще двух ОИК
Фото: заседание ЦИК (РБК-Украина)

Протоколы передали окружные избиркомы из Киева и Полтавской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила от представителей еще двух окружных избирательных комиссий бумажные протоколы с результатами голосования на выборах 2019 с мокрыми печатями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 146 (Полтавская область) и № 213 (город Киев).

Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 3 территориальных избирательных округов (№ 51, № 146, № 213). Всего на выборах работают 199 ОИК.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 10 часов 2 апреля 2019 года.

Напомним, первые бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования поступили в ЦИК от Окружной комиссии в Донецкой области.

РБК-Украина писало, что по данным ЦИК, по состоянию на 17:52 за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали свыше 5 млн избирателей. В то время за Петра Порошенко проголосовали вдвое меньше - 2,6 млн избирателей.

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