Количество проголосовавших за Зеленского превысило 5 млн

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

За Петра Порошенко проголосовали почти вдвое меньше

По данным ЦИК, по состоянию на 17:52 за кандидата в президенты на выборах 2019 Владимира Зеленского проголосовали свыше 5 млн избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, за Петра Порошенко проголосовали вдвое меньше - 2,6 млн избирателей.

Отметим, что результаты выборов 2019 на 14:37 также показывали преимущество Владимира Зеленского в первом туре.

РБК-Украина писало, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет комментировать ход выборов в Украине до завершения второго тура. Он подчеркнул, что выборы - это обычная демократическая процедура для НАТО и для всех стран-союзниц.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК начал принимать бумажные протоколы с мокрыми печатями от окружных избиркомов. В частности, сегодня на заседании Центризбиркома прибыли члены комиссии №51 из поселка Зайцевое Донецкой области.

"Во время принятия и обработки протоколов могут быть установлены недостатки и разногласия", - подчеркнула глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Также сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии усилят контакты с окружными избирательными комиссиями до назначения второго тура президентских выборов.