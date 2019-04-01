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ЦВК прийняла протоколи з "мокрими печатками" від ще двох ОВК

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 18:19
ЦВК прийняла протоколи з "мокрими печатками" від ще двох ОВК
Фото: засідання ЦВК (РБК-Україна)

Протоколи передали окружні виборчкоми з Києва та Полтавської області

Центральна виборча комісія (ЦВК) отримала від представників ще двох окружних виборчих комісій паперові протоколи з результатами голосування на виборах 2019 з мокрими печатками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Повідомляється, що для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 146 (Полтавська область) та № 213 (місто Київ).

Таким чином, станом на 1 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 3 територіальних виборчих округів (№ 51, № 146, № 213). Всього на виборах працюють 199 ОВК.

В засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10 години 2 квітня 2019 року.

Нагадаємо, перші паперові протоколи з мокрими печатками про результати голосування надійшли до ЦВК від Окружної комісії в Донецькій області.

РБК-Україна писало, що за даними ЦВК, станом на 17:52 за кандидата у президенти Володимира Зеленського проголосували понад 5 млн виборців. В той час за Петра Порошенка проголосували вдвічі менше - 2,6 млн виборців. 

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