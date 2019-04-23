ЦИК принял протоколы уже 77 окружных избиркомов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 23 апреля приняла протоколы о результатах голосования во втором туров выборов 2019 еще 8 окружных избирательных комиссий (ОИК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Отмечается, что для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий: № 21 (Волынская область), № 95, 98 (Киевская область), № 153 (Ровенская область), № 168, 177, 180 (Харьковская область), № 223 (город Киев).

Таким образом, по состоянию на 18:15 23 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 77 территориальных избирательных округов. Всего ожидается получение протоколов от 199 ОИК.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 10 часов 24 апреля 2019 года.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов. По результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что официальное объявления результата выборов в Украине должно состояться до 30 апреля.