ЦИК принял протоколы уже 152 окружных избиркомов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего ожидается получение протоколов от 199 ОИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 24 апреля приняла протоколы о результатах голосования во втором туров выборов 2019 еще 75 окружных избирательных комиссий (ОИК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Отмечается, что для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято протоколы об итогах повторного голосования территориальных избирательных округов: № 15, 16, 17, 18 (Винницкая область), № 19, 23 (Волынская область), № 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, (Днепропетровская область), № 46, 50, 59, 60 (Донецкая область), № 62, 64, 65 (Житомирская область), № 69, 70, 73 (Закарпатская область), № 75, 77, 81, (Запорожская область), № 84, 85, 86, 87 (Ивано-Франковская область), № 90, 93, 94 (Киевская область), № 102 (Кировоградская область), № 106, 107, 114 (Луганская область), № 116, 124 (Львовская область), № 127, 131, 132 (Николаевская область), № 135, 139, 140, 142 (Одесская область), № 144, 145, 147, 150, 151 (Полтавская область), № 155 (Ровенская область), № 158, 159, 160, 161, 162 (Сумская область), № 165, 167 (Тернопольская область), № 183, 184 (Херсонская область), № 188 (Хмельницкая область), № 195 (Черкасская область), № 201, 202, 204 (Черновицкая область), № 205, 206, 207, 208, 209 (Черниговская область).

Таким образом, по состоянию на 14:15 24 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 152 территориальных избирательных округов.

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что официальное объявления результата выборов в Украине должно состояться до 30 апреля.

Напомним, по результатам подсчета 100% протоколов, с большим отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Петр Порошенко получил 24,45% голосов.