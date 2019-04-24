ЦВК прийняла протоколи вже 152 окружних виборчкомів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього очікується отримання протоколів від 199 ОВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 24 квітня прийняла протоколи про результати голосування у другому турів виборів 2019 від ще 75 окружних виборчих комісій (ОВК). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК.

Зазначається, що для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки повторного голосування територіальних виборчих округів: № 15, 16, 17, 18 (Вінницька область), № 19, 23 (Волинська область), № 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, (Дніпропетровська область), № 46, 50, 59, 60 (Донецька область), № 62, 64, 65 (Житомирська область), № 69, 70, 73 (Закарпатська область), № 75, 77, 81, (Запорізька область), № 84, 85, 86, 87 (Івано-Франківська область), № 90, 93, 94 (Київська область), № 102 (Кіровоградська область), № 106, 107, 114 (Луганська область), № 116, 124 (Львівська область), № 127, 131, 132 (Миколаївська область), № 135, 139, 140, 142 (Одеська область), № 144, 145, 147, 150, 151 (Полтавська область), № 155 (Рівненська область), № 158, 159, 160, 161, 162 (Сумська область), № 165, 167 (Тернопільська область), № 183, 184 (Херсонська область), № 188 (Хмельницька область), № 195 (Черкаська область), № 201, 202, 204 (Чернівецька область), № 205, 206, 207, 208, 209 (Чернігівська область).

Таким чином, станом на 14:15 24 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 152 територіальних виборчих округів.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що офіційне оголошення результату виборів в Україні має відбутись до 30 квітня.

Нагадаємо, за результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.