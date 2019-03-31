ЦИК получил 11 жалоб от избирателей

В Центральную избирательную комиссию поступило 11 жалоб о нарушениях на выборах президента Украины. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернадская.

По ее словам, жалобы от избирателей пока только зарегистрированы.

"В ЦИК пока поступило 11 жалоб (о нарушениях, - ред.). Они сейчас находятся на рассмотрении у членов комиссии. В основном эти жалобы не существенны по своему содержанию. Пока они только зарегистрированы. Будем принимать решение, есть ли вопросы по существу. По результатам будут приняты решения членами ЦИК", - добавила Бернадская.

В пресс-службе полиции заявили, что по состоянию на 17:00 зарегистрировано 1360 заявлений и сообщений, связанных с выборами. Полицейские открыли 17 уголовных дел и составили восемь административных протоколов.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова получила более 200 обращений в связи с нарушениями на выборах президента Украины. Омбудсмен получила 218 телефонных обращений и 21 электронное обращение от избирателей по состоянию на 13:00. Денисова уточнила, что 40% обращений касаются реестра.