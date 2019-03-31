ЦВК отримала 11 скарг від виборців

В Центральну виборчу комісію надійшло 11 скарг про порушення на виборах президента України. Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернадська.

За її словами, скарги від виборців поки лише зареєстровані.

"В ЦВК поки що надійшло 11 скарг (про порушення, - ред.). Вони зараз знаходяться на розгляді у членів комісії. В основному ці скарги не істотні за своїм змістом. Поки вони лише зареєстровані. Будемо приймати рішення, чи є питання по суті. За результатами будуть прийняті рішення членами ЦВК", - додала Бернадська.

У прес-службі поліції заявили, що станом на 17:00 зареєстровано 1360 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборами. Поліцейські відкрили 17 кримінальних справ і склали вісім адміністративних протоколів.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова отримала понад 200 звернень у зв'язку з порушеннями на виборах президента України. Омбудсмен отримала 218 телефонних звернень та 21 електронне звернення від виборців станом на 13:00. Денисова уточнила, що 40% звернень стосуються реєстру.