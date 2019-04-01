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Опубликованы результаты подсчета 75% голосов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 13:12
Опубликованы результаты подсчета 75% голосов
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Подсчет 75% голосов показал уверенное лидерство Зеленского

Промежуточные результаты выборов 2019 по состоянию на 13:10 показывают уверенное лидерство Владимира Зеленского в первом туре. Соответствующие данные информационно-аналитической системы  "Выборы" обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным подсчета 75% протоколов, Зеленский набирает 30,41% голосов. На втором месте остается Петр Порошенко (16,12%), далее идет Юлия Тимошенко (13,20%). Юрий Бойко на данный момент набирает 11,52% голосов, Анатолий Гриценко - 7,06%.

На данный момент у Зеленского насчитывается 4,27 млн голосов, у Порошенко - 2,24 млн. Таким образом, разрыв между лидерами гонки достиг почти двух миллионов голосов.

Отметим, результаты подсчета показывают, что Порошенко лидирует только во Львовской и Тернопольской областях. В Донецкой и Луганской областях наивысший результат показывает Юрий Бойко, Юлия Тимошенко - только в Ивано-Франковской области. Фаворит первого тура Владимир Зеленский удерживает лидерство в 19 регионах и в Киеве.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что второй тур выборов 2019 может быть более жестким, чем первый. К такому выводу он пришел, в том числе после того, как Порошенко и Зеленский обменялись язвительными репликами в адрес друг друга. После обнародования экзит-полов действующий президент назвал оппонента марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского. В ответ Зеленский попросил Порошенко уточнить, является ли он марионеткой бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского.

Кроме того, глава МВД Украины исключил беспорядки после первого тура выборов.

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