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ЦВК показав результати голосування за кордоном

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 13:37
ЦВК показав результати голосування за кордоном
Фото: вибори 2019 (РБК-Україна)

На виборах 2019 за кордоном лідирує Петро Порошенко

За результатами першого туру виборів 2019 на закордонних дільницях лідирує чинний президент України Петро Порошенко. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Зазначимо, станом на 13:15 1 квітня опрацьовано 98,01% протоколів у закордонному округу, який складається з 101 дільниці. Також вказується, що всього в голосуванні за кордоном взяли участь понад 53 тис. українців.

За результатами обробки 98,01% протоколів, кандидати розподіляються в наступному порядку:

  • Петро Порошенко - 38,58%
  • Володимир Зеленський - 26,14%
  • Анатолій Гриценко - 10,61%
  • Ігор Смешко - 6,66%
  • Руслан Кошулинський - 4,66%
  • Юлія Тимошенко - 4,26%

Відзначимо, в Італії взяли участь у виборах понад 5 тис. українців і Порошенко переміг з результатом 40,60%. В Іспанії майже 4 тис. виборців (37,66%) підтримали чинного президента, в Німеччині - 42,18% з понад 7 тис. виборців.

У той же час Зеленський показав найвищі результати у Польщі - 38,41% з понад 7 тис. виборців, у Чехії - 36,68 з 4,5 тис. українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 75% протоколів, Зеленський набирає 30,41% голосів. На другому місці залишається Петро Порошенко з 16,12%.

До цього стало відомо, що на більшості спецдільниць у зоні ООС на Донбасі лідирує Зеленський.

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