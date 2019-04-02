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ЦВК обрахував дані 97.71% протоколів

Новини » Політика    02.04.2019 - 06:00
ЦВК обрахував дані 97.71% протоколів
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

На виборах 2019 у другий тур виходять Зеленський і Порошенко

Результати виборів 2019 станом на 6 ранку виводять у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на табло Центрвиборчкому, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, оброблені вже 97.71% протоколів. Зеленський набирає 30.26% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15.92% голосів і Юлія Тимошенко - 13.39%. Топ-5 кандидатів замикають Юрій Бойко (11.65%) та Анатолій Гриценко (6.92%).

Також триває опрацювання протоколів на дільницях за кордоном.

Раніше повідомлялося, що Центрвиборчком обробив 95% протоколів. За результатами підрахунку, Володимир Зеленський набирав 30,24% голосів, Петро Порошенко - 15.94% голосів і Юлія Тимошенко - 13.39%.

Також в ОБСЄ повідомили, що перший тур виборів 2019 був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення. Також представник групи спостерігачів за президентськими виборами в Україні від ПАРЄ Март ван де Вен заявив, що виборчий процес в Україні був організований на високому рівні і без обмежень для учасників процесу.

РБК-Україна писало, що посли країн G7 вітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.

У ЦВК повідомляли, що остаточні результати виборів планують оприлюднити до 10 квітня. Другий тур запланований на 21 квітня.

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