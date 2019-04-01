ЦИК подсчитал и обнародовал данные 95% протоколов  

Результаты выборов 2019 по состоянию на 21:45 выводят во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" на табло Центризбиркома, передает корреспондент РБК-Украина.

По результатам подсчета 95% протоколов, Зеленский набирает 30.24% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15.94% голосов и Юлия Тимошенко - 13.39%. Топ-5 кандидатов замыкают Юрий Бойко (11.56%) и Анатолий Гриценко (6.96%).

Отметим, в ЕС надеятся, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным. В заявлении ЕС говорится о том, что во время первого тура выборов международные наблюдатели зафиксировали злоупотребления государственными ресурсами и подкуп избирателей.

В то же время, в ОБСЕ сообщили, что первый тур выборов 2019 был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления. Также представитель группы наблюдателей за президентскими выборами в Украине от ПАСЕ Март ван де Вен заявил, что избирательный процесс в Украине был организован на высоком уровне и без ограничений для участников процесса.

В ЦИК сообщали, что окончательные результаты выборов планируют обнародовать к 10 апреля. Второй тур запланирован на 21 апреля.