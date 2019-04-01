ЦВК підрахував та оприлюднив дані 95% протоколів

Результати виборів 2019 станом на 21:45 виводять у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на табло Центрвиборчкому, передає кореспондент РБК-Україна.

За результатами підрахунку 95% протоколів, Зеленський набирає 30.24% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15.94% голосів і Юлія Тимошенко - 13.39%. Топ-5 кандидатів замикають Юрій Бойко (11.56%) та Анатолій Гриценко (6.96%).

Відзначимо, в ЄС сподіваються, що другий тур виборів в Україні буде чесним і прозорим. У заяві ЄС йдеться про те, що під час першого туру виборів міжнародні спостерігачі зафіксували зловживання державними ресурсами та підкуп виборців.

У той же час, в ОБСЄ повідомили, що перший тур виборів 2019 був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення. Також представник групи спостерігачів за президентськими виборами в Україні від ПАРЄ Март ван де Вен заявив, що виборчий процес в Україні був організований на високому рівні і без обмежень для учасників процесу.

У ЦВК повідомляли, що остаточні результати виборів планують оприлюднити до 10 квітня. Другий тур запланований на 21 квітня.