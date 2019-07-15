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ЦВК планує оскаржити в Верховному суді рішення по Куницькому

Новини » Вибори 2019    15.07.2019 - 12:00
ЦВК планує оскаржити в Верховному суді рішення по Куницькому
Фото: Олександр Куницький (Facebook / Олександр Куницький)

Центральна виборча комісія звернеться до Верховного суду

Центральна виборча комісія звернеться до Верховного суду з приводу скасування Комісією реєстрації кандидата на виборах в Раду від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. Про це заявив заступник голови ЦВК Євгеній Радченко у коментарі громадській мережі "Опора".

За його словами, Куницький ще не є кандидатом, оскільки рішення суду законної сили ще не набуло. Радченко заявив, що тільки після рішення Верховного суду ЦВК буде вирішувати чи реєструвати кандадата.

"ЦВК, швидше за все, звернеться з апеляцією до Верховного суду", - сказав він.

 

Коментар заступника голови ЦВК Євгенія Радченка щодо рішення суду з приводу скасування Комісією реєстрації кандидата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького

Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Понеділок, 15 липня 2019 р.

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