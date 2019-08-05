ЦИК пересчитал голоса на 14 участках округа №50

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также Комиссия поручила подготовить уточненные протоколы на двух округах

Центральная избирательная комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа (ОВО) № 50 в Покровске и пересчитала голоса на выборах в Раду на 14 избирательных участках. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.

Повторный подсчет голосов на этих участках велся во время заседания 4 августа на исполнение соответствующих судебных решений.

В частности, повторный подсчет голосов избирателей был проведен на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065. Также были составлены соответствующие протоколы.

Кроме того, Комиссия поручила ОИК подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в ОИО № 119 и № 210 с пометкой "Уточненный". Срок передачи уточненных протоколов - до 5 августа. Также повторно принято утонений протокол ОИК относительно голосования в округе № 119.

Напомним, ЦИК недавно объявил результаты внеочередных выборов в Верховную раду по спискам партий. Установлено количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией, выдвинувшей кандидатов в народные депутаты.

Отметим, 2 августа 2019 ЦИК взял на себя полномочия окружной избирательной комиссии в Покровске в установлении итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах в Верховную раду.

Ранее полиция открыла уголовное дело из-за невыполнения членами окружной избирательной комиссии №50 в Покровске Донецкой области решения суда о пересчете голосов.