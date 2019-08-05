ЦВК перерахувала голоси на 14 дільницях 50 округу

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також Комісія доручила підготувати уточнені протоколи на двох округах

Центральна виборча комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу (ОВО) № 50 у Покровську та перерахувала голоси на виборах у Раду на 14 виборчих дільницях. Про це передає РБК-Україна із посиланням на ЦВК.

Повторний підрахунок голосів на цих дільницях вівся під час засідання 4 серпня на виконання відповідних судових рішень.

Зокремо, повторний підрахунок голосів виборців було проведено на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065. Також були складені відповідні протоколи.

Крім того, Комісія доручила ОВК підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в ОВО № 119 та № 210 з поміткою "Уточнений". Термін передачі уточнених протоколів - до 5 серпня. Також повторно прийнято утонений протокол ОВК щодо голосування в окрузі № 119.

Нагадаємо, ЦВК нещодавно оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду за списками партій. Встановлено кількість депутатських мандатів, отриманих кожною політичною партією, яка висунула кандидатів у народні депутати.

Зазначимо, 2 серпня 2019 ЦВК взяла на себе повноваження окружної виборчої комісії у Покровську зі встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових виборах до Верховної ради.

Раніше поліція відкрила кримінальну справу через невиконання членами окружної виборчої комісії №50 у Покровську Донецької області рішення суду щодо перерахунку голосів.