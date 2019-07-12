ЦИК перепечатает бюллетени для 5 избирательных округов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение перепечатать бюллетени для 5 избирательных округов в связи с изменением состава кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбирком.

Как сообщается, такое решение было принято в связи с отменой регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в нескольких ОИО.

"В связи с регистрацией постановлением ЦИК от 3 июля 2019 № 1470 кандидата в народные депутаты Украины Островского Н.И., который баллотируется в ОИО № 119 в порядке самовыдвижения, и отменой регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в нескольких ОИО, Комиссия приняла решение осуществить перепечатку избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в ОИО № 26, 68, 72, 119, 134 на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - отметили в пресс-службе.

Также в ЦИК заверили, что вместе с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" с участием контрольной комиссии за изготовлением избирательных бюллетеней обеспечивают уничтожение ранее изготовленных избирательных бюллетеней для голосования в ОИО № 26, 119, 134, находящихся на указанном предприятии, и избирательных бюллетеней для голосования в ОИО № 68, 72, возвращенных Государственным предприятием специальной связи для уничтожения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК отказал в регистрации 17 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в связи с тем, что указаные лица являются гражданами Российской Федерации.

Кроме того, избирательные бюллетени, которые печатают для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду, имеют 8 степеней защиты.