ЦВК передрукує бюлетені для 5 виборчих округів

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла рішення передрукувати бюлетені для 5 виборчих округів у зв'язку із зміною складу кандидатів на позачергові вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрвиборчком.

Як повідомляється, таке рішення було прийнято у зв'язку з скасуванням реєстрації кандидатів у народні депутати України в кількох ОВО.

"У зв'язку з реєстрацією постановою ЦВК від 3 липня 2019 № 1470 кандидата у народні депутати України Н Островського.І., який балотується в ОВО № 119 в порядку самовисування, і скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України в кількох ОВО, Комісія прийняла рішення здійснити передрук виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в ОВО № 26, 68, 72, 119, 134 на позачергових виборах народних депутатів України", - відзначили в прес-службі.

Також у ЦВК запевнили, що разом з ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" за участю контрольної комісії за виготовленням виборчих бюлетенів забезпечують знищення раніше виготовлених виборчих бюлетенів для голосування в ОВО № 26, 119, 134, що знаходяться на вказаному підприємстві, та виборчих бюлетенів для голосування в ОВО № 68, 72, повернутих Державним підприємством спеціального зв'язку для знищення

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК відмовив у реєстрації 17 офіційних спостерігачів на позачергових виборах у Верховну радуот Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі у зв'язку з тим, що вказані особи є громадянами Російської Федерації.

Крім того, виборчі бюлетені, які друкують для голосування на позачергових виборах у Верховну раду, мають 8 ступенів захисту.