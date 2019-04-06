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Сегодня ЦИК уточнит последние протоколы о результатах голосования

Новости » Выборы 2019    06.04.2019 - 13:42
Сегодня ЦИК уточнит последние протоколы о результатах голосования
Фото: ЦИК (РБК-Украина)

ЦИК должен получить уточнение около 20 окружных избиркомов

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует принять от ОИК последние бумажные протоколы с уточнениями результатов выборов президента Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский.

"Сегодня уточняем последние протоколы. Планируем, что уже сегодня удастся завершить. Но работы до конца дня. Количество нужно уточнять, ведь работа продолжается", - сообщил Конопольский.

Так, в пресс-службе ЦИК отметили, что на повестке дня получить уточнения в оригиналах протоколов около 20 окружных избиркомов.

"В целом планируется принять уточнения в 19-ти, три уже приняли. Еще две ОИК в пути, ждем их. Если сегодня удастся принять все уточнения их все равно нужно будет проверить", - добавили в пресс-службе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК разъяснили, когда будет разрешена агитация кандидатов. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко сообщил, что агитация будет разрешена только с момента объявления повторного голосования на выборах президента Украины.

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