ЦИК ожидает получить протоколы с результатами выборов до 25 апреля

Центральная избирательная комиссия ожидает оригиналы протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины до 25 апреля. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ЦИК устанавливает результаты исключительно на основании бумажных протоколов с мокрыми печатями.

"Как они будут поступать, будем надеяться, что в течение 23-25 апреля поступит основная масса протоколов, а возможно и все. Мы дождемся информации от судебной ветви власти. Только после того ЦИК установит результаты", - заявил Радченко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия уже обработала 5% протоколов. По подсчетам 5,27% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него отдали голоса 71,90% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко на втором месте - за него проголосовали 25,79% граждан.