ЦВК очікує отримати протоколи з результатами виборів до 25 квітня

Центральна виборча комісія очікує отримати оригінали протоколів з результатами голосування на виборах президента України до 25 квітня. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ЦВК встановлює результати виключно на підставі паперових протоколів з мокрими печатками.

"Як вони будуть надходити, сподіватимемось, що протягом 23-25 квітня надійде основна маса протоколів, а можливо і всі. Ми дочекаємось інформації від судової гілки влади. Тільки після того ЦВК встановить результати", - заявив Радченко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вже опрацювала 5% протоколів. За підрахунками 5,27% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 71,90% українців. Чинний президент Петро Порошенко на другому місці - за нього проголосували 25,79% громадян.