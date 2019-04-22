ЦИК ожидает начало поступления протоколов с мокрыми печатями

ЦИК сегодня получит первые оригиналы протоколов с мокрыми печатями результатов выборов президента Украины. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что ЦИК получит оригиналы протоколов с результатами голосования до 25 апреля.

"Уже сегодня мы ожидаем первые комиссии и первые оригиналы протоколов, которые к нам будут вести окружные комиссии", - сообщила Слипачук.

По ее словам, 22 апреля должно начаться непрерывное заседание, на котором окружкомы будут передавать оригиналы протоколов с результатами голосования.

"Я думаю, что сегодня мы начнем непрерывное заседание. По моим данным, уже одна из комиссий из Киева ожидает. Если есть такая комиссия, то будем начинать", - добавила она.

Отметим, что по состоянию на 10:11, ЦИК обработал 95,32% протоколов. Лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали почти 13 млн человек. Зеленского уже поздравили с победой премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

РБК-Украина писало, что Петр Порошенко уже признал после публикации результатов экзит-поллов свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой. Он обратился к своим сторонникам и представителей СМИ, процитировав известное высказывание Уинстона Черчилля.

"Никогда не сдавайся в большом и не сдавайся в малом, если это не противоречит чести и здравому смыслу ... В 2014 году я получил страну, на которую надвигалась путинская орда. Ни одна страна не стояла перед такими вызовами, как тогда. Тогда желающих стать президентом было гораздо меньше ... Никогда не сдавайся, слышал тогда. Никогда не сдавайся, я слышу и сейчас, когда увидел результаты экзит-поллов. Хотя они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его", - заявил Порошенко.