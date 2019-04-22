ЦВК очікує початок надходження протоколів з мокрими печатками

ЦВК сьогодні отримає перші оригінали протоколів з мокрими печатками результатів виборів президента України. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Раніше повідомлялось, що ЦВК отримає оригінали протоколів з результатами голосування до 25 квітня.

"Вже сьогодні ми очікуємо перші комісії і перші оригінали протоколів, які до нас будуть вести окружні комісії", - повідомила Сліпачук.

За її словами, 22 квітня має розпочатись безперервне засідання, на якому окружкоми передаватимуть оригінали протоколів з результатами голосування.

"Я думаю, що сьогодні ми розпочнемо безперервне засідання. За моїми даними, вже одна з комісій з Києва очікує. Якщо є така комісія, то будемо розпочинати", - додала вона.

Зазначимо, що станом на 10:11, ЦВК опрацював 95,32% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосували майже 13 млн людей. Зеленського вже привітали з перемогою прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Білорусі Олександр Лукашенко, глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

РБК-Україна писало, що Петро Порошенко вже визнав після публікації результатів екзит-полів свою поразку і привітав Володимира Зеленського з перемогою. Він звернувся до своїх прихильників і представників ЗМІ, процитувавши відомий вислів Уїнстона Черчилля.

"Ніколи не здавайся в великому і не здавайся в малому, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду ... У 2014 році я отримав країну, на яку насувалася путінська орда. Жодна країна не стояла перед такими викликами, як тоді. Тоді бажаючих стати президентом було набагато менше ... Ніколи не здавайся, чув тоді. Ніколи не здавайся, чую я і зараз, коли побачив результати екзит-полів. Хоча вони дають підстави зателефонувати моєму опоненту і привітати його", - заявив Порошенко.