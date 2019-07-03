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ЦИК может отменить регистрацию кандидата даже за 5 дней до выборов, - Верховный суд

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 14:19
ЦИК может отменить регистрацию кандидата даже за 5 дней до выборов, - Верховный суд
Фото: Михаил Смокович (sud.ua)

Это предусмотрено статьей 61 закона "О выборах народных депутатов"

Центральная избирательная комиссия может снять кандидата в народные депутаты с внеочередных выборов Верховной рады. Об этом заявил глава Кассационного административного суда Верховного суда Михаил Смокович, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это предусмотрено статьей 61 закона "О выборах народных депутатов".

"ЦИК и дальше проверяет кандидатов. Есть другой институт отмены регистрации. Есть статья 61 закона "О выборах народных депутатов". В этой статье есть часть 5. Если ЦИК найдет данные, что лица не проживали на территории Украины за 5 дней до голосования, то есть другой институт отмены регистрации. То есть, если в ЦИК обнаружат, что лицо не проживало в течение 5 лет в Украине, то они отменят регистрацию", - пояснил Смокович.

Напомним, ранее в ВС заявили, что справка Генеральной прокуратуры об объявлении в розыск экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, который зарегистрирован кандидатом на выборы в Раду, является недостаточным доказательством того, что лицо не находится в Украине.

Как писало РБК-Украина, 2 июля на Майдане прошла акция из-за решений ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы на выборы в Раду экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

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