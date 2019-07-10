ЦИК отменил регистрацию еще 26 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, Комиссия отменила регистрацию кандидатов Виктора Вовка, Олега Куприенко, Алексея Кириченко, включенных в избирательный список от Радикальной партии Олега Ляшко под № 10, 14 и 23 соответственно.

Также была отменена регистрация кандидатов от партии "Слуга народа" Артема Расенка и Антонины Федосовой, включенных в избирательный список под № 184 и № 175 соответственно. Кроме этого, в ЦИК отменили регистрацию 7 кандидатов от "Слуги народа" по заявлению партии. В частности, сняты с выборов Елену Коробкову, Романа Боярчука, Ольгу Кавун, Михаила Соколова, Юрия Баланюка, Анастасию Рагимову, Виталия Витикача, включенных в избирательный список под № 31, 71, 78, 99, 164, 170 и 177 соответственно.

Отменено и регистрации кандидата в нардепы от "Батькивщины" Александра Галаченко, включенного в избирательный список под № 135, согласно его заявлению об отказе баллотироваться.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Комиссия объявила предупреждения 38 кандидатам в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов.

Кроме того, 9 июля Центризбирком отменила регистрацию 36 кандидатов в народные депутаты.

Так, заместитель главы ЦИК Евгений Радченко подчеркивал, что комиссия и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения условий регистрации на выборах в Верховную раду.