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ЦВК скасувала реєстрацію 7 кандидатів у нардепи

Новини » Вибори 2019    26.06.2019 - 22:14
ЦВК скасувала реєстрацію 7 кандидатів у нардепи
Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

25 червня був останній день реєстрації кандидатів у народні депутати

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні скасувала реєстрацію семи кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Громадянської мережі "ОПОРА".

Як повідомляється, ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів-самовисуванців в одномандатних виборчих округах: Ференцю О.В. (№92), Косоногу Д.В. (№36), Шевченку О.Л. (№83), Мизі С.В. (№140), Гулачу Г.Л. (№69), Шараку О.М. (№217).  Скасування цих реєстрацій відбулося за заявами-відмовами самих кандидатів.

Крім того, комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати Володимира Кацуби, включеного до виборчого списку політичної партії "Опозиційний блок".

Відзначимо, 25 червня був останній день реєстрації кандидатів у народні депутати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія зареєструвала 8 кандидатів у народні депутати на виборах в Раду з прізвищем Зеленський.

Крім того, глава ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила про зменшенні кількості кандидатів-"двійників" на позачергових виборах в Раду. Комісія прийняла заходи для недопущення використання політичних технологій під час проведення парламентських виборів.

За станом на 26 червня Центрвиборчком зареєстрував 5845 кандидатів на парламентські вибори. ЦВК зареєструвала 2674 кандидата за списками партій і 3171 кандидата в мажоритарних округах. Сліпачук зазначила, що остаточні цифри ще можуть змінитися в разі оскарження рішень Комісії.

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