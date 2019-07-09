ЦИК отменил регистрацию более 30 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия накануне внеочередных выборов в Верховную раду отменила регистрацию 36 кандидатов в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, 9 июля состоялось очередное заседание комиссии. Центризбирком рассмотрел заявления кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных парламентских выборах.

По итогам рассмотрения комиссия отменила регистрацию еще 36 кандидатов в депутаты Рады.

Напомним, ранее комиссия объявила предупреждения 38 кандидатам в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов.

Как писало РБК-Украина, Центризбирком отменил регистрацию 17 кандидатов в народные депутаты.

Так, заместитель главы ЦИК Евгений Радченко подчеркивал, что комиссия и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения условий регистрации на выборах в Верховную раду.