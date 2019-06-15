ЦИК отказал беглому Онищенко в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала нардепу Александру Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, во время очередного заседания в субботу, 15 июня, ЦИК принял решение отказать Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №93. Онищенко выдвигался от Социалистической партии Украины.

"Им (Онищенко - ред.) не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - говорится в заявлении Центризбиркома.

Напомним, ранее Онищенко заявлял, что намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года. Однако тогда он не рассказал, с какой именно силой пойдет на выборы.

Как писало РБК-Украина, 15 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 98 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду в одномандатных избирательных округах. В целом по состоянию на 15 июня ЦИК зарегистрировала в одномандатных округах 362 кандидатов в народные депутаты, из них 318 - самовыдвиженцы.