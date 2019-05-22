Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Онищенко хочет принять участие в судебном процессе

Народный депутат Александр Онищенко заявил, что вернется в Украину для участия в судебном процессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По словам Онищенко, о своем намерении вернуться в Украину он сообщал судебным органам и Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). Он добавил, что планирует приехать на второе судебное заседание по так называемому газовому делу.

"Ну, я думаю, завтра будет первое заседание суда и на второе заседание я уже приеду", - заявил нардеп.

Кроме того, Онищенко добавил, что рассматривает возможность участия в парламентских выборах, но не рассказал, с какой именно политической силой.

Напомним, ранее НАБУ сообщило, что первое заседание суда по так называемому газовому делу народного депутата Александра Онищенко назначено на 10 июня 2019 года.

Ранее, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный актпо так называемому газовому делу Онищенко.

Как писало РБК-Украина, НАБУ получило разрешение на заочное осуждение Онищенко. По версии следствия, нардеп является руководителем преступной организации, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".