ЦИК отказал в регистрации кандидатов в депутаты по списку Компартии

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду, включенных в избирательный список Компартии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центризбиркома.



Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в субботу, 22 июня.



"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года”, - говорится в сообщении.



Также Центризбирком отказал в регистрации представителю Коммунистической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е. С.



Напомним, во время очередного заседания в субботу, 22 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 305 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах Рады, которые баллотируются в мажоритарном округе.



Центризбирком зарегистрировал 228 кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатном избирательном округе в порядке самовыдвижения. Также Комиссия зарегистрировала 77 кандидатов в нардепы от политических партий.