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ЦИК отказал в регистрации кандидатов в депутаты по списку Компартии

Новости » Выборы 2019    22.06.2019 - 22:53
ЦИК отказал в регистрации кандидатов в депутаты по списку Компартии
Фото: здание Центризбиркома (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также отказано в регистрации представителю Коммунистической партии в Центризбиркоме с правом совещательного голоса

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду, включенных в избирательный список Компартии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центризбиркома.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в субботу, 22 июня.

"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года”, - говорится в сообщении.

Также Центризбирком отказал в регистрации представителю Коммунистической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е. С.

Напомним, во время очередного заседания в субботу, 22 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 305 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах Рады, которые баллотируются в мажоритарном округе.

Центризбирком зарегистрировал 228 кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатном избирательном округе в порядке самовыдвижения. Также Комиссия зарегистрировала 77 кандидатов в нардепы от политических партий.

Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов еще от 2 партий ЦИК зарегистрировал еще 184 кандидата
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиявыборы в Раду
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