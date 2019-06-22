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ЦВК відмовила у реєстрації кандидатів у депутати за списком Компартії

Новини » Вибори 2019    22.06.2019 - 22:53
ЦВК відмовила у реєстрації кандидатів у депутати за списком Компартії
Фото: будівля Центрвиборчкому (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також відмовлено у реєстрації представникові Комуністичної партії у Центрвиборчкомі з правом дорадчого голосу

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради, включених до виборчого списку Компартії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центрвиборчкому.

Відповідне рішення було ухвалене на засідання ЦВК у суботу, 22 червня.

"Комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

Також Центрвиборчком відмовив у реєстрації представникові Комуністичної партії у ЦВК з правом дорадчого голосу Герасименка Є. С.

Нагадаємо, під час чергового засідання у суботу, 22 червня, Центральна виборча комісія зареєструвала 305 кандидатів у нардепи на позачергових виборах до Ради, які балотуються в мажоритарному окрузі.

Центрвиборчком зареєстрував 228 кандидатів в нардепи, які балотуються в одномандатному виборчому окрузі у порядку самовисування. Також Комісія зареєструвала 77 кандидатів у нардепи від політичних партій.

Центрвиборчком зареєстрував списки кандидатів ще від 2 партій ЦВК зареєструвала ще 184 кандидатів
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіявыборы в Раду
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