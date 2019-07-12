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ЦВК відмовив у реєстрації російських спостерігачів на виборах

Новини » Вибори 2019    12.07.2019 - 19:49
ЦВК відмовив у реєстрації російських спостерігачів на виборах
Фото: ЦВК (РБК-Україна)

ЦВК відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів на виборах

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів на позачергових виборах у Верховну раду від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі у зв'язку з тим, що вказані особи є громадянами Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК Facebook.

Як повідомляється, згідно з вимогами закону України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" громадяни Росії не можуть бути офіційними спостерігачами.

Також Комісія зареєструвала 658 офіційних спостерігачів від іноземних держави міжнародних організацій на позачергові вибори.

Таким чином, станом на 12 липня Комісією зареєстровано 1413 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019. А саме: від 10 іноземних держав - 58 офіційних спостерігачів, від 15 міжнародних організацій - 1355 офіційних спостерігачів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького по мажоритарному округу №169.

Крім того, У мажоритарних округах на виборах у Верховну раду України балотується 161 кандидат-однофамілець. З 199 округів в 48 серед кандидатів зареєстровані так звані клони, у яких однакові прізвища з більш рейтинговими політиками.

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