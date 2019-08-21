ЦИК осталось зарегистрировать около сотни нардепов

Центральная избирательная комиссия на заседании 21 августа зарегистрировала 83 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
По данным пресс-службы, 47 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, 36 - по одномандатным избирательным округам.
Среди зарегистрированных 26 депутатов от партии "Слуга народа":
- Руслан Стефанчук - №2,
- Ирина Венедиктова - №3,
- Давид Арахамия - №4,
- Сергей Бабак - №11,
- Владислав Криклий - №12,
- Андрей Холодов - №22,
- Гео Лерос - №23,
- Владимир Воронов - №41,
- Валерий Стерничук - №46,
- Галина Михайлюк - №47,
- Анна Новосад - №50,
- Олег Марусяк - №52,
- Николай Кириченко - №53,
- Михаил Крячко - №61,
- Иван Юнаков - №64,
- Владимир Козак - №68,
- Марьян Заблоцкий - №82,
- Юлия Овчинникова - №84,
- Федор Венниславский - №88,
- Александр Федиенко - №92,
- Никита Потураев - №97,
- Павел Якименко - №98,
- Дмитрий Припутень - №101,
- Роксолана Подласа - №104,
- Маргарита Шол - №107,
- Михаил Новиков - №127.
Также ЦИК зарегистрировал 8 депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":
- Юрий Бойко - №1,
- Наталья Королевская - №4,
- Сергей Левочкин - №5,
- Сергей Ларин - №8,
- Юлия Левочкина - №21,
- Григорий Мамка - №23,
- Татьяна Плачкова - №31,
- Илья Кива - №34.
Также ЦИК зарегистрировал 8 депутата от партии "Европейская солидарность":
- Михаил Забродский - №4,
- Ахтем Чийгоз - №8,
- Олег Синютка - №9,
- Иванна Климпуш-Цинцадзе - №10,
- Ирина Фриз - №13,
- Нина Южанина - №14,
- Виктория Сюмар - №16,
- Владимир Арьев - №17.
Также ЦИК зарегистрировал 5 депутатов от партии "Батькивщина":
- Сергей Тарута - №2,
- Константин Бондарев - №14,
- Виталий Данилов - №16,
- Михаил Волинець - №20,
- Андрей Пузойчук - №21.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал депутатов, избранных в одномандатных округах:
- Анатолий Драбовский - №12,
- Вячеслав Рублев - №20,
- Максим Бужанский - №25,
- Кирилл Нестеренко - №26,
- Юрий Мисягин - №28,
- Денис Герман - №35,
- Юрий Солод - №47,
- Валерий Гнатенко - №49,
- Дмитрий Костюк - №65,
- Сергей Штепа - №77,
- Павел Мельник - №81,
- Оксана Савчук - №83,
- Зиновий Андреевич - №87,
- Владимир Тимофийчук - №89,
- Ольга Василевская-Смаглюк - №96,
- Олег Воронько - №103,
- Алексей Кузнецов - №106,
- Михаил Бондар - №119,
- Орест Саламаха - №121,
- Андрей Кит - №126,
- Александр Гайду - №128,
- Игорь Негулевский - №130,
- Алексей Мовчан - №150,
- Сергей Литвиненко - №156,
- Андрей Деркач - №159,
- Владимир Гевко - №167,
- Александр Куницкий - №169,
- Виктория Кинзбурская - №171,
- Александр Бакумов - №173,
- Дмитрий Шевцев - №176,
- Игорь Колыхаев - №184,
- Николай Стефанчук - №187,
- Алексей Жмеренецкий - №190,
- Артем Дубнов - №213,
- Сергей Швец - №214,
- Марьяна Безугла - №217.
Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных по партийным спискам и 155 - избранных в одномандатных округах.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия на заседании 12 августа зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Кроме того, 14 августа ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов. А также на заседании 16 августа были зарегистрированы еще 63 народных депутата.
Кроме того, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - По жизни" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.