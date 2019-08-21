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ЦИК осталось зарегистрировать около сотни нардепов

Новости » Выборы 2019   

Всего уже зарегистрировано 321 депутатов

Центральная избирательная комиссия на заседании 21 августа зарегистрировала 83 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, 47 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, 36 - по одномандатным избирательным округам.

Среди зарегистрированных 26 депутатов от партии "Слуга народа":

  • Руслан Стефанчук - №2,
  • Ирина Венедиктова - №3,
  • Давид Арахамия - №4,
  • Сергей Бабак - №11,
  • Владислав Криклий - №12,
  • Андрей Холодов - №22,
  • Гео Лерос - №23,
  • Владимир Воронов - №41,
  • Валерий Стерничук - №46,
  • Галина Михайлюк - №47,
  • Анна Новосад - №50,
  • Олег Марусяк - №52,
  • Николай Кириченко - №53,
  • Михаил Крячко - №61,
  • Иван Юнаков - №64,
  • Владимир Козак - №68,
  • Марьян Заблоцкий - №82,
  • Юлия Овчинникова - №84,
  • Федор Венниславский - №88,
  • Александр Федиенко - №92,
  • Никита Потураев - №97,
  • Павел Якименко - №98,
  • Дмитрий Припутень - №101,
  • Роксолана Подласа - №104,
  • Маргарита Шол - №107,
  • Михаил Новиков - №127.

Также ЦИК зарегистрировал 8 депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":

  • Юрий Бойко - №1,
  • Наталья Королевская - №4,
  • Сергей Левочкин - №5,
  • Сергей Ларин - №8,
  • Юлия Левочкина - №21,
  • Григорий Мамка - №23,
  • Татьяна Плачкова - №31,
  • Илья Кива - №34.

Также ЦИК зарегистрировал 8 депутата от партии "Европейская солидарность":

  • Михаил Забродский - №4,
  • Ахтем Чийгоз - №8,
  • Олег Синютка - №9,
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе - №10,
  • Ирина Фриз - №13,
  • Нина Южанина - №14,
  • Виктория Сюмар - №16,
  • Владимир Арьев - №17.

Также ЦИК зарегистрировал 5 депутатов от партии "Батькивщина":

  • Сергей Тарута - №2,
  • Константин Бондарев - №14,
  • Виталий Данилов - №16,
  • Михаил Волинець - №20,
  • Андрей Пузойчук - №21.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал депутатов, избранных в одномандатных округах:

  • Анатолий Драбовский - №12,
  • Вячеслав Рублев - №20,
  • Максим Бужанский - №25,
  • Кирилл Нестеренко - №26,
  • Юрий Мисягин - №28,
  • Денис Герман - №35,
  • Юрий Солод - №47,
  • Валерий Гнатенко - №49,
  • Дмитрий Костюк - №65,
  • Сергей Штепа - №77,
  • Павел Мельник - №81,
  • Оксана Савчук - №83,
  • Зиновий Андреевич - №87,
  • Владимир Тимофийчук - №89,
  • Ольга Василевская-Смаглюк - №96,
  • Олег Воронько - №103,
  • Алексей Кузнецов - №106,
  • Михаил Бондар - №119,
  • Орест Саламаха - №121,
  • Андрей Кит - №126,
  • Александр Гайду - №128,
  • Игорь Негулевский - №130,
  • Алексей Мовчан - №150,
  • Сергей Литвиненко - №156,
  • Андрей Деркач - №159,
  • Владимир Гевко - №167,
  • Александр Куницкий - №169,
  • Виктория Кинзбурская - №171,
  • Александр Бакумов - №173,
  • Дмитрий Шевцев - №176,
  • Игорь Колыхаев - №184,
  • Николай Стефанчук - №187,
  • Алексей Жмеренецкий - №190,
  • Артем Дубнов - №213,
  • Сергей Швец - №214,
  • Марьяна Безугла - №217.

Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных по партийным спискам и 155 - избранных в одномандатных округах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия на заседании 12 августа зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Кроме того, 14 августа ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов. А также на заседании 16 августа были зарегистрированы еще 63 народных депутата.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - По жизни" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.

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