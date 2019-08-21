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ЦВК залишилося зареєструвати близько сотні нардепів

Новини » Вибори 2019   

Всього вже зареєстровано 321 депутатів

Центральна виборча комісія на засіданні 21 серпня зареєструвала 83 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

За даними прес-служби, 47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 36 - в одномандатних виборчих округах.

Серед зареєстрованих 26 депутатів від партії "Слуга народу":

  • Руслан Стефанчук - №2,
  • Ірина Венедиктова - №3,
  • Давид Арахамія - №4,
  • Сергій Бабак - №11,
  • Владислав Криклій - №12,
  • Андрій Холодів - №22,
  • Гео Лерос - №23,
  • Володимир Воронов - №41,
  • Валерій Стернічук - №46,
  • Галина Михайлюк - №47,
  • Анна Новосад - №50,
  • Олег Марусяк - №52,
  • Микола Кириченко - №53,
  • Михайло Крячко - №61,
  • Іван Юнаков - №64,
  • Володимир Козак - №68,
  • Мар'ян Заблоцький - №82,
  • Юлія Овчиннікова - №84,
  • Федір Венниславский - №88,
  • Олександр Федієнко - №92,
  • Микита Потураєв - №97,
  • Павло Якименко - №98,
  • Дмитро Припутень - №101,
  • Роксолана Подласа - №104,
  • Маргарита Шов - №107,
  • Михайло Новиков - №127

Також ЦВК зареєструвала 8 депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя":

  • Юрій Бойко - №1,
  • Наталія Королевська - №4,
  • Сергій Льовочкін - №5,
  • Сергій Ларін - №8,
  • Юлія Льовочкіна - №21,
  • Григорій Мамка - №23,
  • Тетяна Плачкова - №31,
  • Ілля Ківа - №34.

Також ЦВК зареєструвала 8 депутата від партії "Європейська солідарність":

  • Михайло Забродський - №4,
  • Ахтем Чийгоз - №8,
  • Олег Синютка - №9,
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе - №10,
  • Ірина Фриз - №13,
  • Ніна Південця - №14,
  • Вікторія Сюмар - №16,
  • Володимир Ар'єв - №17.

Також ЦВК зареєструвала 5 депутатів від партії "Батьківщина":

  • Сергій Тарута - №2,
  • Костянтин Бондарєв - №14,
  • Віталій Данилов - №16,
  • Михайло Волинець - №20,
  • Андрій Пузойчук - №21.

Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:

  • Анатолій Драбівський - №12,
  • В'ячеслав Рубльов - №20,
  • Максим Бужанський - №25,
  • Кирило Нестеренко - №26,
  • Юрій Мисягин - №28,
  • Денис Герман - №35,
  • Юрій Солод - №47,
  • Валерій Гнатенко - №49,
  • Дмитро Костюк - №65,
  • Сергій Штепа - №77,
  • Павло Мельник - №81,
  • Оксана Савчук - №83,
  • Зіновій Андрійович - №87,
  • Володимир Тимофійчук - №89,
  • Ольга Василевська-Смаглюк №96,
  • Олег Воронько - №103,
  • Олексій Кузнєцов - №106,
  • Михайло Бондар - №119,
  • Орест Саламаха - №121,
  • Андрій Кіт - №126,
  • Олександр Гайду - №128,
  • Ігор Негулевский - №130,
  • Олексій Мовчан - №150,
  • Сергій Литвиненко - №156,
  • Андрій Деркач - №159,
  • Володимир Гевко - №167,
  • Олександр Куницький - №169,
  • Вікторія Кинзбурская - №171,
  • Олександр Бакумов - №173,
  • Дмитро Шевцов - №176,
  • Ігор Колыхаев - №184,
  • Стефанчук Микола - №187,
  • Олексій Жмеренецкий - №190,
  • Артем Дубнов - №213,
  • Сергій Швець - №214,
  • Мар'яна Безугла - №217

Таким чином, станом на 21 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 321 народного депутата України: 166 - обраних за партійними списками і 155 - обраних в одномандатних округах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Крім того, 14 серпня ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів. А також на засіданні 16 серпня були зареєстровані ще 63 народних депутати.

Крім того, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

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