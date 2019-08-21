ЦВК залишилося зареєструвати близько сотні нардепів

Центральна виборча комісія на засіданні 21 серпня зареєструвала 83 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

За даними прес-служби, 47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 36 - в одномандатних виборчих округах.

Серед зареєстрованих 26 депутатів від партії "Слуга народу":

Руслан Стефанчук - №2,

Ірина Венедиктова - №3,

Давид Арахамія - №4,

Сергій Бабак - №11,

Владислав Криклій - №12,

Андрій Холодів - №22,

Гео Лерос - №23,

Володимир Воронов - №41,

Валерій Стернічук - №46,

Галина Михайлюк - №47,

Анна Новосад - №50,

Олег Марусяк - №52,

Микола Кириченко - №53,

Михайло Крячко - №61,

Іван Юнаков - №64,

Володимир Козак - №68,

Мар'ян Заблоцький - №82,

Юлія Овчиннікова - №84,

Федір Венниславский - №88,

Олександр Федієнко - №92,

Микита Потураєв - №97,

Павло Якименко - №98,

Дмитро Припутень - №101,

Роксолана Подласа - №104,

Маргарита Шов - №107,

Михайло Новиков - №127

Також ЦВК зареєструвала 8 депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя":

Юрій Бойко - №1,

Наталія Королевська - №4,

Сергій Льовочкін - №5,

Сергій Ларін - №8,

Юлія Льовочкіна - №21,

Григорій Мамка - №23,

Тетяна Плачкова - №31,

Ілля Ківа - №34.

Також ЦВК зареєструвала 8 депутата від партії "Європейська солідарність":

Михайло Забродський - №4,

Ахтем Чийгоз - №8,

Олег Синютка - №9,

Іванна Климпуш-Цинцадзе - №10,

Ірина Фриз - №13,

Ніна Південця - №14,

Вікторія Сюмар - №16,

Володимир Ар'єв - №17.

Також ЦВК зареєструвала 5 депутатів від партії "Батьківщина":

Сергій Тарута - №2,

Костянтин Бондарєв - №14,

Віталій Данилов - №16,

Михайло Волинець - №20,

Андрій Пузойчук - №21.

Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:

Анатолій Драбівський - №12,

В'ячеслав Рубльов - №20,

Максим Бужанський - №25,

Кирило Нестеренко - №26,

Юрій Мисягин - №28,

Денис Герман - №35,

Юрій Солод - №47,

Валерій Гнатенко - №49,

Дмитро Костюк - №65,

Сергій Штепа - №77,

Павло Мельник - №81,

Оксана Савчук - №83,

Зіновій Андрійович - №87,

Володимир Тимофійчук - №89,

Ольга Василевська-Смаглюк №96,

Олег Воронько - №103,

Олексій Кузнєцов - №106,

Михайло Бондар - №119,

Орест Саламаха - №121,

Андрій Кіт - №126,

Олександр Гайду - №128,

Ігор Негулевский - №130,

Олексій Мовчан - №150,

Сергій Литвиненко - №156,

Андрій Деркач - №159,

Володимир Гевко - №167,

Олександр Куницький - №169,

Вікторія Кинзбурская - №171,

Олександр Бакумов - №173,

Дмитро Шевцов - №176,

Ігор Колыхаев - №184,

Стефанчук Микола - №187,

Олексій Жмеренецкий - №190,

Артем Дубнов - №213,

Сергій Швець - №214,

Мар'яна Безугла - №217

Таким чином, станом на 21 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 321 народного депутата України: 166 - обраних за партійними списками і 155 - обраних в одномандатних округах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Крім того, 14 серпня ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів. А також на засіданні 16 серпня були зареєстровані ще 63 народних депутати.

Крім того, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.