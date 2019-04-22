ЦИК осталось подсчитать 1% протоколов

Результаты второго тура выборов 2019: Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:15 22 апреля обработала 99% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

По результатам подсчета 99% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,21%. Действующий президент Петр Порошенко получает голоса 24,46% украинских избирателей.

Отметим, уже обработаны 100% протоколов в Киеве, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Ровенской и Тернопольской областях. В частности, по Киеву Зеленский набрал 60,17%, Порошенко - 36,95%. В остальных перечисленных регионах сохранился более высокий разрыв между ними.

Напомним, ЦИК уже начал принимать протоколы с мокрыми печатями. Данный процесс проходит в режиме беспрерывного заседания, которое завершится только после доставки последнего протокола от окружных избирательных комиссий.

Сегодня глава ЦИК Татьяна Слипачук напомнила, что официальные результаты выборов в Украине объявят не позднее, чем через 10 дней. Скорость финального подсчета голосов будет зависеть от наличия технических ошибок и необходимости уточнения протоколов.