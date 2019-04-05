ЦИК осталось обработать протоколы двух округов

Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на выборах 2019 осталось обработать протоколы двух округов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Центризбиркома.

Сообщается, что на заседании ЦИК были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий еще 9 территориальных избирательных округов. Таким образом, на 5 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования на 197 округах из 199.

Кроме того, по состоянию на сегодня уже приняли протоколы о подсчете голосов на всех участках избирательного округа.

"ЦИК уже принял к рассмотрению все протоколы зарубежного избирательного округа и также сегодня-завтра будет составлен протокол о голосовании на нем, который также будет приобщен к общему протоколу. Голоса избирателей в заграничном избирательном округе будут учтены", - подчеркнул замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил внедрить цифровое голосование для повышения явки на выборах на зарубежном округе. Он также в очередной раз отметил, что в 2014 году явка на зарубежном округе превысила 70 тыс. избирателей, а в 2019 была на уровне 56 тыс.

Отметим, в первом туре выборов 2019 на зарубежном округе победил действующий президент Петр Порошенко с результатом 38,93%. На втором месте оказался Владимир Зеленский с результатом 26,01%.